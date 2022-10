Du 27 au 30/10

Rendez-vous alliant les technologies et l’art, le Kikk Festival traitera sa 11e édition sous le thème “Tales of Togetherness”. À côté d’un marché de l’innovation (Kikk Market), l’exposition Biotopia au Pavillon à la citadelle et de rencontres professionnelles, le parcours Kikk in Town d’une quarantaine d’installations interactives invite à de surprenantes rencontres: le juke-box vivant Only You de Xavier Machault ou la sculpture réactive Supraorganism de Justine Emard en sont deux exemples.