Le 17/09

Un mini-festival qui combinerait à la fois une affiche musicale défricheuse, une expérience fooding aussi qualitative que durable et une scénographie industrielle spectaculaire: inaugurée l’an dernier, la formule du Kapla Dance Festival a directement fait ses preuves. Assez en tout cas pour être reconduite avec une deuxième édition prometteuse. Dans le parc industriel Wolftech, du côté de Machelen, au nord de Bruxelles, le programme prévoit notamment des live et DJ sets de Susobrino, Nosedrip, Bona Léa, 39 Bermuda, etc.