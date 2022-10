Du 21/10 au 27/11

Dans sa BD L’Intranquille, Joseph Kai évoquait le quotidien d’un homme gay dans un Liban en pleines turbulences. On retrouvera dans ces dessins exposés à That’s What X Said, rue Blaes à Bruxelles, une même attention aux corps queer et à l’impact sur eux de l’anxiété, des drogues et de l’abus d’Internet. Rencontre avec un artiste sensible.