Du 12 au 15/08

Si le jazz, cette musique centenaire, a su rester pertinent, c’est sans doute parce qu’il n’a cessé de se frotter aux autres genres (quitte à titiller les gardiens du temple). Ces dernières années surtout, il a multiplié les pas de côté, en se régénérant du côté de l’électronique, du rap ou du rock. Au Jazz Middelheim, organisé chaque année au Park Den Brandt, à Anvers, on a toujours suivi ces évolutions de près. Ce qui se lit à nouveau dans une affiche qui célèbre autant les héros historiques de la note bleue que ses jeunes pousses. Le premier jour déroulera par exemple le tapis rouge à la scène locale émergente avec, entre autres, Esinam, le duo explosif Lander & Adriaan, ou la soul-rap de Coely. Le lendemain, ce sera carrément l’Iguane, Iggy Pop himself, qui donnera le ton, aux côtés de Thurston Moore, Alabaster DePlume ou encore TaxiWars. La fin de week-end sera plus «classiquement» jazz avec Fred Hersch et, surtout, un concert spécial à l’occasion des cent ans de la naissance de Toots Thielemans (avec Jeff Neve, Bert Joris et Grand Picture Palace).

Esinam © DR