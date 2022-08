C’est l’histoire d’une petite Anglaise de 19 ans qui a fait de ses déhanchements sexy un symbole d’émancipation. L’histoire d’une muse, d’une comédienne, d’une chanteuse britannique qui séduit depuis 50 ans le monde francophone par son accent, son humour et son talent. L’histoire de Jane Birkin, c’est la quête essentielle et incessante par et pour elle-même d’une légitimité artistique. L’envie d’“être aimé pour ce qu’on fabrique et pas pour sa tronche”, comme elle dit avec tout son à-propos et son sens de la formule. Quelques mois seulement après Jane par Charlotte, portrait introspectif d’une mère par sa fille, c’est un nouveau documentaire inédit sur Jane Birkin que propose Didier Varrod ce soir sur La Trois. Jane Birkin et nous aurait pu s’appeler Jane par Jane. Car ici c’est essentiellement elle qui parle et se raconte avec ses souvenirs, ses films en Super 8 et ses archives personnelles… Elle revient sur une éducation anglaise chic et stricte et une enfance bénie. Son mariage et son histoire avec le compositeur John Barry. Blow Up avec Antonioni. Slogan et la rencontre avec Serge Gainsbourg. Elle explique Je t’aime moi non plus, le film, non binaire avant l’heure, qui développe une vision avant-gardiste de la question du genre et est sorti en Angleterre dans les cinémas X. Elle nous emmène des plateaux de cinéma aux studios d’enregistrement en passant par les salles de théâtre. De duos emblématiques en collaborations étonnantes, portrait d’une femme toujours en désordre, engagée, drôle, sincère et aussi franche que pudique.

