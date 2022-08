Olivier Assayas revisite dans cette minisérie HBO en huit épisodes -qui fit sensation au dernier Festival de Cannes- son film homonyme sorti en 1996. Alicia Vikander reprend le rôle de Mira, une actrice américaine venue à Paris incarner Irma dans un remake du film fleuve Les Vampires (1915, Louis Feuillade). Suivant un tournage rocambolesque sous la houlette du réalisateur fantasque et désabusé René Vidal (Vincent Macaigne), Irma Vep passe en revue, dans la dérision et le drame, tous les stigmates d’une industrie aliénée au XXIe siècle par les algorithmes et les parts de marché.

Série créée par Olivier Assayas.