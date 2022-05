iPod is not dead

© National

Douze ans après la mort officielle du Walkman de Sony, l’iPod d’Apple tire à son tour sa révérence. La firme de Cupertino cesse la production de son actuel iPod Touch, septième version de son iconique baladeur musical. Disponible en ligne (aux environs de 240 euros) jusqu’à épuisement des stocks, ce dernier descend d’une lignée d’appareils qui a bouleversé l’industrie musicale et préparé le grand public au format smartphone . La fin de ce lecteur aux déclinaisons multiples (Nano, Mini, Shuffle…) ne sonne pas pour autant le glas de son format. Des appareils audiophiles embarquant des fichiers haute résolution, entre DSD, FLAC et PCM, font ainsi de la résistance face au streaming. Mettant en avant une qualité d’amplification et des convertisseurs DAC intégrés absents des téléphones, les Plenue de Cowon D3 (370 euros), DP-X1A d’Onkyo (650 euros) et autres Kann Max d’Astell & Kern (1 250 euros) se parent de designs singuliers. Notons que cette approche hardware spécialisée est plébiscitée par Ye (Kayne West) en personne. Son dernier album Donda 2 se limitait en effet exclusivement à une sortie physique via le Stem Player, un lecteur portable notamment capable de masquer en temps réel des pistes de ses 22 morceaux, pour par exemple ôter la batterie ou les voix.