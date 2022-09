Ikea aux platines

En 1973, la catalogue Ikea proposait à ses clients des pianos droits, des amplis et autres haut-parleurs. Près de 30 ans plus tard, le géant du meuble suédois annonce le lancement d’une platine vinyle. L’objet compte parmi une vingtaine de produits voués à l’écoute musicale et à la création. Dessinée en collaboration avec le groupe Swedish House Mafia, la platine tourne toutefois le dos à tout entraînement direct et opte pour une courroie. Son lancement est prévu en octobre au prix de 159 dollars pour une lecture de 33 et 45 tours (mais pas de 78 tours) et une finition a priori solide. Notamment au niveau du bras de lecture en métal. Livrée avec une cellule d’entrée de gamme AT3600L, la bête intégrera enfin un préampli et sera alimentée par USB-C, sans chargeur inclus. Notons que la collection Obegränsad (qui signifie “illimité”) dans laquelle elle se glisse proposera également un sac carré pour emporter une cinquantaine de 33 tours et du nouveau mobilier pour vinyles. Une seconde excellente nouvelle en soi, vu leur succès auprès des mélomanes.