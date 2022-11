Le 09 et du 18 au 23/11

Pendant six semaines, à l’invitation du Goethe-Institut, neuf artistes concepteurs, chorégraphes et performeurs issus du monde arabe ont été accueillis en résidence à la Bellone et au Marni. Le 9 novembre sera l’occasion de découvrir le fruit de leurs recherches menées sur le langage corporel sous la curation de la dramaturge Nedjma Hadj Benchelabi. Un avant-goût des représentations prévues à Bozar du 18 au 23, qui seront alors enrichies de rencontres avec les artistes.