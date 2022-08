C’est peu dire que l’étoile de Sean Penn a pâli depuis la présentation à Cannes du calamiteux The Last Face, en 2016. Découvert l’an dernier sur la Croisette (et resté inédit en Belgique), Flag Day s’y est vu réserver une conduite de Grenoble, quand bien même le film valait mieux qu’un festival de lazzis. L’acteur-réalisateur s’y empare des mémoires de la journaliste Jennifer Vogel, retraçant, dans les paysages du Midwest des années 1970 et 1980, sa relation mouvementée avec son père, un rêveur charismatique dont elle découvrira qu’il était aussi un truand. Dylan et Sean Penn composent ce duo magnétique à l’écran, entraînant ce mélodrame classique en terrain sensible, en dépit de la tendance irrépressible du second à en faire des caisses…

De et avec Sean Penn. Avec Dylan Penn, Josh Brolin, Katheryn Winnick. 1 h 49. Dist: RIL. Disponible en Blu-ray et DVD. 6