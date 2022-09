Festival international du film francophone de Namur

Du 30/09 au 07/10

Trente-septième édition pour le Fiff, qui donne chaque année rendez-vous aux amateurs de cinéma francophone à Namur. L’Innocent de Louis Garrel, en ouverture, et Pour la France de Rachid Hami, en clôture, encadrent une programmation brassant tous azimuts. Douze longs métrages d’origines diverses concourront aux Bayard, décernés par un jury que préside la productrice belge Annabella Nezri. Parmi ceux-là, pointons L’Origine du mal de Sébastien Marnier, Annie Colère de Blandine Lenoir, mais encore le film belge Last Dance de Delphine Lehericey, ou Father’s Day du Rwandais Kivu Ruhorahoza. La compétition 1re œuvre réunit pour sa part dix titres, dont Dalva d’Emmanuelle Nicot, remarqué à la Semaine de la Critique cannoise, Les Pires, du duo Lise Akoka et Romane Gueret, ou le documentaire Nous, étudiants! de Rafiki Fariala. Une sélection de documentaires belges, diverses “pépites” proposées en avant-première (comme Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse de Michel Ocelot, ou Vous n’aurez pas ma haine de Kilian Riedhof) et un large volet courts métrages étoffent un programme que complète le Fiff Off, avec ses concerts, animations et rencontres -avec notamment François Berléand, l’un des invités de ce millésime.