Le 25/10

On connaît Dalida comme reine du disco et de la mélancolie en chanson. Par contre, on ignore qu’elle était aussi une icône du cinéma égyptien (la Franco-Italienne est née au Caire en 1933), depuis sa participation au tournage de Youssef Chahine pour Le Sixième Jour en 1986. Professeur au City College of New York, Amr Kamal, en marge de la projection du film, racontera comment l’artiste a incarné l’image d’une Égypte coloniale et cosmopolite.