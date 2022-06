Du 24 au 26/06

Depuis ses débuts, il y a une trentaine d’années, Couleur Café n’a cessé de se réinventer, tout en ne perdant jamais de vue son identité colorée de départ. Par exemple en intégrant le plus naturellement du monde la donne hip-hop, consacrée notamment par la formule Niveau 4 (un concert inédit regroupant des jeunes loups de la scène urbaine). Mais aussi, plus récemment, en “profitant” du Covid pour tester une formule alternative plus cosy. Pour son grand retour au Heysel, le festival bruxellois revient à son dispositif habituel, entre grands noms de la pop globale (Koffee, Fally Ipupa), rap (Stikstof), jazz (The Comet Is Coming), et propositions plus électroniques (Carl Craig).