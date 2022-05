Core, les 28 et 29/05

Les 28 et 29/05

Après deux étés sans grands événements, le calendrier des festivals pour les prochains mois s’annonce particulièrement chargé. Emblématique de l’inflation actuelle, CORE fait partie des nouveaux venus. Aux manettes, deux gros poissons du secteur: Live Nation et Tomorrowland. Autant dire que, même pour une première édition, la confection de l’affiche n’a pas dû être trop problématique. Il n’empêche qu’elle a le mérite de creuser dans des musiques plutôt indés, en alternant valeurs sûres et vraies découvertes, et en mélangeant les genres -électro et hip-hop, pop et r’n’b (et même jazz, avec Ezra Collective).

Au rayon des incontournables sont ainsi annoncés Nas, légende du rap new-yorkais, Paul Kalkbrenner, superstar techno, Jamie XX, tiers du groupe anglais du même nom, Stormzy, toujours assis sur le trône du rap made in UK, ou encore Caribou, alias Dan Snaith, également présent sous son alias Daphni. Du côté des “outsiders”, citons notamment Action Bronson, Peggy Gou, ou encore l’Américaine Mariah The Scientist, la Ghanéenne Amaarae, et l’Anglaise Celeste, chacune donnant sa propre version d’un r’n’b rénové.

Tout ce (beau) monde se produira au parc d’Osseghem, à l’ombre de l’Atomium, sur un site dont les organisateurs promettent de soigner l’accueil et la scénographie.