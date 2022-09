La Grèce a été vendue. Désormais, le berceau de la démocratie, en faillite, vit sous la férule de grands consortiums techno-financiers qui, le réchauffement climatique acté, ont divisé la mégapole athénienne en cercles. Les privilégiés vivent dans deux zones sous un dôme régulateur de chaleur; les classes populaires reléguées en périphérie, en zone 3, ne “méritent” que le cagnard, les pluies acides et la précarité. L’Athènes de ce futur non daté n’est plus la même que celle de l’enfance de Zem Sparak. Le policier passe par un nouvel opium et la réalité virtuelle pour goûter aux feuilles de vigne d’antan. Obligé de s’allier à une enquêtrice de zone 2, ce flic des bas quartiers doit résoudre un meurtre sordide dont les indices clairsemés le mèneront très vite dans le dédale de la méritocratie selon GoldTex -du nom de la mégafirme actuellement en puissance. Ici, il ne fait pas bon fouiller dans les combines des puissants laboratoires de marchandisation des corps. On n’avait jamais vu Laurent Gaudé se frotter au polar d’anticipation. Si le style lyrique du prix Goncourt 2004 ressurgit par endroits, l’auteur d’Eldorado déploie une écriture plus tendue, parfois elliptique sur certains personnages et, surtout, imagine une dystopie particulièrement terrifiante où l’étincelle d’un espoir de révolte réside peut-être dans les souvenirs troublés du protagoniste.

De Laurent Gaudé, éditions Actes Sud, 304 pages. 7