Check it out

The Bug Club

Ils sont trois, drôles, enthousiastes et gallois. Originaires de Caldicot, petite ville du Monmoutshire célèbre pour son château, les Bug Club se disent bons pour deviner l’heure, perdre des trucs et rester coincés avec leur voiture dans la boue. Soutenus par Marc Riley et BBC6 Music, Tilly, Sam et Dan sont surtout doués pour bricoler une musique irrésistiblement contagieuse qui parlera aux fans de Jonathan Richman, des Moldy Peaches et de The Wave Pictures… Leurs vinyles sont épuisés. Ils ont compilé leurs deux premiers EP sur un CD.

Fat Dog

Chien qui aboie ne mord pas, dit l’adage. À votre place, je ferais quand même attention à mes doigts et mes mollets avec ces énervés-là. Fat Dog est un habitué du Windmill, redoutable incubateur, dans le quartier de Brixton, de la jeune scène rock londonienne. Fat Dog a un batteur avec une tête de chien, un chanteur en kimono qui a du mal à digérer sa bière, une saxophoniste douée qui a l’air d’avoir 15 piges, un claviériste aux allures de réfugiés de l’Est et un bassiste planqué sous un chapeau de cow-boy. Sa musique est tout aussi dérangée. Fat Dog est punk, bordélique, et termine ses morceaux en techno de rave sauvage. Attention chien dansant…

Darren Hanlon

“Je suis content. Ce sont les tout premiers disques que je vends à des Belges”, glisse-t-il, agenouillé sur scène son concert à peine terminé. Darren Hanlon a 48 balais, six albums, une compile et un paquet de singles à son actif. Darren vient de Gympie, petite ville d’une dizaine de milliers d’habitants à l’extrême est de l’Australie, et pour le coup, avec sa guitare et de temps en temps sa compagne, il a des faux airs de Jeffrey Lewis au pays des koalas. Un petit bout d’anti-folk au goût de kangourou.

Grove

Il n’y avait pas des masses de hip-hop au End Of The Road (c’est pas comme si on était en manque non plus), mais Beth Griffin, alias Grove, va faire du bruit, beaucoup de bruit. Interceptée sur l’un des concerts surprises dont le festival a le secret, la fille de Bristol rappe ce qu’elle aurait voulu entendre quand elle avait 15 ans et se sentait coupable d’être queer. Elle parle de société et de sexualité, de couleur de peau et de vilain proprio. Entre une Little Simz punk et une Princess Nokia sympa…

Stephen Durkan & The Acid Commune

Poésie brutale sur beats dystopiques. Stephen Durkan est un auteur et musicien de Glasgow avec un accent à couper au couteau. “House speaker for the acid commune”, comme il se décrit lui-même, l’Écossais se revendique du hip-hop, du post-punk et du néoclassique. En février, Durkan a sorti un EP The Story We Tell Ourselves about Ourselves qu’il vend dans des emballages cartonnés avec des pochettes qu’il a photocopiées à la bibliothèque. Une vision du monde et de l’existence sardonique, au réalisme mordant.

Ural Thomas

On n’a pas vérifié les cartes d’identité, mais du haut de ses 83 ans, Ural Thomas était plus que probablement le vétéran du week-end dans les pâtures verdoyantes du festival. À la fin des années 60, Ural partageait la scène avec James Brown, Otis Redding et Etta James. Mais snobé et déçu par l’industrie, il a disparu de la circulation pendant des décennies. Repéré par un DJ et batteur de Portland, entouré par une meute de jeunes musiciens talentueux, Ural est un peu le trait d’union entre Charles Bradley et Lee Fields. Son dernier album est sorti en juin chez Bella Union.

KEG

Après Squid et Porridge Radio, c’est la prochaine sensation du rock anglais à nous venir de la charmante et balnéaire ville de Brighton. Malins et rigolos, les sept membres de KEG balancent un post-punk débridé dans l’esprit d’un Talking Heads, d’un Devo, d’un Pere Ubu, d’un Cabaret Voltaire… Il y a du free du jazz, de la no wave et plein d’autres trucs dans la musique de ces Anglais encore sans album à leur actif. Les mecs seront en concert gratuit au Grand Mix de Tourcoing le 22 septembre à 18 heures (after work) et le 24 octobre au Botanique.