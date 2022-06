Après le trompettiste Béesau, c’est au tour de Porcelain id de prendre possession de la Focus Music Box pour un concert-éclair au See U ixellois, mercredi prochain, dès 18 heures. Derrière le pseudo se cache Hubert Tuyishime, récemment signé·e sur le label gantois Unday (Dans Dans, Trixie Whitley, etc.). D’origine rwandaise, iel mélange anglais et flamand, électro lo-fi et fulgurances acoustiques. Frissons garantis.

Dès 18 h, au See U, Ixelles.