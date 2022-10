Ses amies ont beau lui dire “tu ne peux pas être tout le temps parfaite”, Candy Montgomery (Jessica Biel) a la manie de tout organiser pour son mari et ses enfants. Du goûter d’anniversaire au catéchisme en passant par les pyjama parties où est invitée d’office la fille de Betty Gore (Melanie Lynskey). Malgré les apparences qu’elle prend un soin extrême à entretenir, et cette figure de parfaite housewife des banlieues cossues de l’Amérique reaganienne, Candy partage avec Betty un lourd secret, qu’elle va sceller en assassinant sauvagement cette dernière avant d’effacer toute trace de sa présence. Pense- t-elle. Inspirée de fait réels, la minisérie Candy enclenche un jeu de domino au masochisme doucereux, révélant progressivement les détails et les motivations de ce crime aussi odieux qu’au départ incompréhensible. Si elle se perd parfois dans le maniérisme de ses énigmes, elle s’appuie sur les prestations sidérantes de Jessica Biel et de la trop rare Melanie Lynskey, toutes deux incroyablement habitées. Elle épouse un parti pris formel efficace, où surgit la dimension horrifique du quotidien domestique qui coince les femmes dans leurs assignations mortifères. Une condamnation radicale de l’american way of life imposée par les années 80 hyper- consuméristes et leurs modèles mensongers.

Une minisérie créée par Nick Antosca et Robin Veith. Avec Jessica Biel, Melanie Lynskey, Pablo Schreiber. Disponible sur Disney+. 8