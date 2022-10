Enfant terrible du cinéma philippin, Lino Brocka (Manille, Insiang, Bayan ko) a, durant les années 70 et 80, réalisé des films à la fois très populaires, sous l’influence conjuguée du cinéma italien et de l’industrie hollywoodienne, et critiques envers les dérives dictatoriales de son pays. Tenant d’un certain réalisme, il utilise souvent le biais du genre (polar, mélodrame, comédie) pour mieux imposer ses idées militantes et indociles. Dans Caïn et Abel, en 1982, il revisite l’un des plus célèbres mythes bibliques en le transposant dans un contexte contemporain. Proposé pour la toute première fois en Blu-ray dans une nouvelle restauration 2K, le film raconte l’histoire d’une famille déchirée par la haine: madame Pina, matriarche qui règne d’une main de fer sur une vaste exploitation agricole, préférant d’évidence Ellis, son fils prodigue, au frère de celui-ci, Lorenz, le mal-aimé. Bientôt, les tensions larvées au sein du clan dégénèrent en guerre ouverte, annonciatrice d’un véritable bain de sang… Démarré sur le mode très théâtral d’une tragédie familiale aux accents mélodramatiques, Caïn et Abel bascule peu à peu vers un suffocant thriller d’action qui cite ouvertement Les Chiens de paille de Peckinpah, louvoyant dans une inconfortable escalade de violence entre passions exacerbées et trahisons sordides. Analyse du film sous un angle politique et entretiens avec l’acteur Christopher De Leon et la comédienne Carmi Martin en bonus de cette impeccable édition Blu-ray.

