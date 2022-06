Breaking News in Yuba County

Andy Warhol promettait à chacun son quart d’heure de célébrité. Perspective prise à la lettre par Sue Buttons (Allison Janney), “desperate housewive” négligée de tous, son mari en premier. Et qui, celui-ci mort d’une crise cardiaque après qu’elle l’ait surpris en plein ébats avec une autre, va mettre en scène un enlèvement histoire d’attirer l’attention médiatique, mettant le doigt dans un engrenage criminel qui aura tôt fait de la dépasser. On a déjà connu Tate Taylor ( The Help, Get on Up) plus inspiré que dans cette comédie noire évoquant du sous frères Coen des débuts, un casting prometteur (Mila Kunis, Juliette Lewis…) ne suffisant pas à masquer les béances d’un scénario abracadabrant. Fastidieux.

De Tate Taylor. Avec Allison Janney, Mila Kunis, Regina Hall. 1 h 36. Dist: Remain in Light. 4