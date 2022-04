Blues Metal Jacket

L’Asimo d’Honda Robotics vient de tirer sa révérence et avec lui, c’est toute une vision qui disparaît, soit celle d’un petit robot amical et domestique. Après 20 ans de service, l’humanoïde ferme finalement une marche mécanique de treize versions qui a commencé avec une simple paire de jambes assez maladroites en 1986. Si Honda continue à travailler sur l’E2DR (un robot bipède plus robuste et industriel), les témoignages de sympathie se sont multipliés, notamment de la part d’ingénieurs sur le site de la revue de référence Spectrum.ieee.org . L’Asimo ne faisait toutefois plus le poids devant les incroyables robots à quatre pattes et deux jambes de Boston Dynamics. Signe des temps, la célèbre société a récemment été rachetée par Hyundai, qui entend l’utiliser pour “ étendre la portée humaine en les utilisant comme des objets de médiation entre la réalité et le metaverse”. Reconnaissant son environnement mais aussi les gestes et postures humaines, Asimo a, ces dernières années, fait régulièrement la une des médias pour ses parties de foot, ses performances chantées et autres poignées de main avec Barack Obama. Honda avait récemment tenté de capitaliser sur le savoir-faire du petit humanoïde pour doper ses technologies automobiles autonomes, sans grand succès.