BD Comic Strip Festival

Nouveau nom et nouvelle implantation à Tour et Taxis, pour l’ex-Fête de la BD qui préserve son essence de fête populaire dédiée au 9e art. Des dizaines d’autrices et d’auteurs (Bourhis, Jousselin, Pellejero, Diaz Canales, Vanyda, Tripp, Vivès…) seront présents pour dédicacer leurs ouvrages. Au rayon expositions, celle venue d’Angoulême sur Goldorak, récemment ressuscité en BD, des focus sur les créations ukrainiennes et polonaises, sans oublier les rétros Marsupilami et Naruto au Musée de la BD.

À Tour et Taxis, Bruxelles. www.fetedelabd.brussels