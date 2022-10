Que ceux que sa récente série en costumes The Essex Serpent aura légitimement déçus se plongent sans hésiter dans le dernier long métrage en date de la Britannique Clio Barnard (The Selfish Giant), comédie romantique qui orchestre la rencontre entre deux solitudes blessées dans l’Angleterre prolétaire d’aujourd’hui. Dissemblables sur presque tout, à commencer par leurs goûts musicaux, Ali et Ava n’étaient pas forcément destinés à se croiser, mais ils vont tenter de faire une force de leurs différences tout au long de ce très chouette petit film qui traduit avec chaleur et humanité l’état de douce exaltation, mais aussi de grande fragilité, dans lequel peut plonger la naissance du sentiment amoureux.

De Clio Barnard. Avec Adeel Akhtar, Claire Rushbrook. 1 h 35. Disponible sur Sooner. 7