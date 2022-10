Chanteur, musicien, compositeur et directeur d’orchestre qu’affectionnait particulièrement Nino Rota (l’auteur de la musique du Parrain le surnommait « le sifflet »), Alessandro Alessandroni a marqué de son empreinte indélébile le cinéma italien des années 60 et 70. Proche d’Ennio Morricone, Alessandroni est le siffleur du western spaghetti. C’est lui qu’on entend sur la trilogie du dollar et Il était une fois dans l’Ouest. Mais aussi Peur sur la ville d’Henri Verneuil et The Lego Movie…