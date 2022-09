C’est la rentrée des sessions très exclusives organisées par l’agence artistique Five Oh. Au menu de cette première séance: le rap du jeune Belge Eugene et la pop psychédélique du duo français Walter Astral. Dès 22 heures, des DJ sets poursuivront la fête. Pour avoir la chance de découvrir ces nouveaux talents le 28 septembre au C12 à Bruxelles, participez avant le lundi 26 septembre à midi.

