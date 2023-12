Quelles séries ont marqué l’année 2023? Retrouvez les tops de nos journalistes.

Le top séries 2023 de Nicolas Clément

Primal, Fleishman is In Trouble, Platonic… : retrouvez le top 10 de Nicolas Clément ici.

Le top séries 2023 de Nicolas Bogaerts

Painkiller, The English, The last of us… : retrouvez le top 10 de Nicolas Bogaerts ici.

Le top séries 2023 de Marcel Ramirez

The bear, American Born Chinese, Reservation Dogs… : retrouvez le top 10 de Marcel Ramirez ici.