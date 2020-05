Il y a peu, nous compilions quelques-uns des meilleurs morceaux (et clips) enregistrés chez nous durant le confinement. Et si la liste paraissait déjà longue, elle ne fait que se rallonger, tant cette période, par ailleurs délicate, semble propice à la création. On remet donc le couvert: il y en a pour tous les goûts!

Phoenician Drive - Deep Morning (unplugged)

Le plus heavy des groupes "ethniques" de la capitale débranche les instruments pour une version "western spaghetti" de ce qui s'apparentait plus à l'origine à du kraut ou du stoner.

The Blond Kid - Why did we have to say goodbye

Le "side-project" de Pierre Dumoulin, chanteur de Roscoe, pour un morceau très personnel et cathartique.

Romano Nervoso presents The Italian Job - Roots & Roses

Un morceau de Fred Lani réarrangé pour l'occasion par un groupe "one-shot" qui aurait dû se produire lors de l'édition 2020 du festival lessinois.

François Bijou - Bloqués

"Je suis à la chanson ce que Zlatan est au football: probablement le meilleur", affirme-t-il. Le plus humble, aussi.

Halehan - Home

Une chanson qui aborde le sentiment de gratitude et d'affection envers son ex-copine. Tout un programme...

Fitz Roy - Drowning Lungs

C'est un peu la démarche inverse de tout le monde ces jours-ci: le titre était disponible en version acoustique sur l'album et a été réenregistré "full patate".

La Chiva Gantiva - Cuando Estoy Solo

Un morceau résolument up tempo, écrit pour les gens qui se sentent seuls et pour ceux qui se demandent ce qui arrivera après la crise du coronavirus.

Hibou - La dormaison

"Un texte écrit lors d'un isolement volontaire en forêt en 2009", qui résonne particulièrement bien avec l'actualité, et un clip tourné dans les rues vides de Louvain-la-Neuve.

Elia Rose - I love you to the moon and back

25 musiciens rassemblés autour de la jeune pousse pop Elia Rose pour un titre plein de soleil.

Bertier - Grands brûlés

Accompagné par quelques pointures (Jean-François Assy, Yan Péchin), le dandy Bertier ouvre la voie pour son futur album Feu.e.

Vilain Tigre - Art tu rias

Aurélie Muller (Blondy Brownie) sample le même film que le Primal Scream de Loaded et bricole un clip foufou à son morceau qui ne l'est pas moins.

