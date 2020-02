Le festival vient de balancer 17 nouveaux noms, parmi lesquels King Gizzard & the Lizard Wizard et Black Midi.

Après l'annonce d'une journée "Avant-Garde Metal", qui réunira la crème de la scène metal belge et internationale, le Dour Festival enfonce le couteau un peu plus profondément dans la plaie, avec une nouvelle salve de noms rock parmi les plus excitants du moment. Voilà qui devrait clouer le bec aux mauvaises langues qui disent que les guitares n'y ont plus leur place.

Ces 17 nouveaux noms, ce sont donc King Gizzard & the Lizard Wizard, Black Midi, Warmduscher, Black Country, New Road, Los Bitchos, Dirty Fences, Show Me the Body, Boy Harsher, Cocaine Piss, The K, Annabel Lee, Milk TV, Borokov Borokov, Les Juliens, Last Train, De Ambassade et Iguana Death Cult. Tous se produiront sur une nouvelle scène qui porte bien son nom: le Garage. N'hésitez pas à cliquer sur les liens pour en savoir plus: ils mènent aux interviews et critiques les plus récentes qu'on ait faites des groupes en question, dont beaucoup font partie de nos "chouchous". C'est dit!

Le festival de Dour 2020 aura lieu du 15 au 19 juillet. Infos: www.dourfestival.eu

