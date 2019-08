Alors que la sortie du jour est indéniablement le très attendu album de Tool et ses 6 chansons dépassant les 10 minutes, un autre groupe, Last Train, a décidé de jouer les prolongations pour son nouveau single, The Big Picture. En voici le clip en avant-première.

Les Alsaciens de Last Train se connaissent depuis toujours, ont formé leur groupe sur les bancs du collège et s'apprêtent, douze ans plus tard, à sortir leur deuxième album, The Big Picture, dont voici le titre éponyme. Soit 10 minutes de rock à guitares qui montent crescendo et qui sont l'occasion pour les 4 potes de ressortir leurs images d'archive, de leurs chambres d'ados aux plus grandes scènes françaises. Un clip touchant qui ferait presque oublier leur anglais à couper au couteau.

L'album The Big Picture sortira le 13 septembre prochain et Last Train le défendra le 14/11 au Zik-Zak (Ittre) et le 19/12 au Botanique (Bruxelles).