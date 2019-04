Cocaine Piss: "On avait eu une super expérience Steve Albini, on voulait clairement réitérer"

Julien Broquet Journaliste musique et télé

Toujours aussi énervés et engagés, les furieux Cocaine Piss présenteront au festival BRDCST de l'Ancienne Belgique leur nouvel album: Passionate and Tragic. Expéditif et décapant...

Cocaine Piss, un groupe qui n'a pas peur de se mouiller. © TOM ROLOEFS