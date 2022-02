Vald, Hamza, Laurent Garnier et bien d'autres rejoignent Angèle, Niska et Laylow pour cette édition XXL du Dour Festival. Plus que 5 mois avant le festival!

Du 11 au 17 juillet prochain, se tiendra le Dour Festival format XXL. Les organisateurs viennent d'annoncer 23 nouveaux noms qui s'ajoutent à un déjà bien beau programme. Parmi les nouvelles têtes d'affiche, on retrouve la pointure du rap français Vald et le prince du rap belge Hamza ou encore le DJ allemand Ben Böhmer et le Français Simon Garnier qui rejoignent Angèle, Niska et Laylow annoncés précédemment. Un déjà bien beau line-up, alors qu'il n'y a que 30% du programme qui a été dévoilé!

Cette année, en plus des cinq jours de festival, il y aura aussi trois jours de warm-up au tout nouveau Dour CampFest. Une nouvelle scène fait aussi son apparition pour cette édition 2022: La Chaufferie by Eristoff, une scène 100% réservée à l'électro.

Parmi les artistes à ne pas manquer, on retrouve également la reine américaine du punk rap Rico Nasty, India Jones qui nous vient directement d'Angleterre pour son premier passage derrière les platines de Dour. Le jazzman et multi-instrumentaliste Kamaal Williams et les béninoises Star Feminine Band seront aussi de la partie!

Une chose est certaine, Dour Festival ne démérite en rien sa réputation de festival éclectique avec ce début d'affiche aussi surprenant que varié. Rock, jazz, dub, électro, rap, hip-hop et bien d'autres styles de musique viendront chatouiller les oreilles des festivaliers en juillet prochain.

