Le Comte de Monte-Cristo: une énième adaptation qui manque de souffle

Par sa longueur et son manque cruel d’action, la nouvelle adaptation du Comte de Monte-Cristo déçoit.

Héros du Comte de Monte-Cristo, Edmond Dantès, victime d’une machination politique et d’un triangle amoureux en sa défaveur, croupit quatorze ans en prison avant de s’échapper et fomenter une vengeance impitoyable qui lui permettra de châtier les coupables et mettre en scène sa propre version de la loi du Talion -loi qui a d’ailleurs assez mal vieilli.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière livrent une adaptation symptomatiquement longue du roman de Dumas (notamment dans sa première heure), où la musique, omniprésente, tente de compenser une surprenante absence d’action, alors que les très nombreux plans larges semblent vouloir créer l’ampleur épique que ni le jeu, ni les dialogues n’amènent. Certes, le film n’est pas avare de décors ni de costumes, mais il manque singulièrement de souffle pour tenir les trois heures affichées au compteur.