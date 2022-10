Le Sixième Enfant, un drame moral autour de familles déchirées

Frank et Meriem ont trop d’enfants, Julien et Anna n’en ont pas assez. Les premiers en ont cinq et pourront difficilement subvenir aux besoins du sixième en route. Les seconds arrivent au bout d’un douloureux parcours de PMA. Un plan inimaginable s’échafaude: et si Julien et Anna “adoptaient” l’enfant de Frank et Meriem, en les dédommageant? Confrontés à ce dilemme moral et à ses implications légales, les couples se désagrègent. Où est le bien, où est le mal, face à la santé physique et mentale d’un enfant? Judith Chemla et Sara Giraudeau, unies malgré elles par une maternité qui s’impose à l’une quand elle fuit l’autre, transcendent par leur jeu ce premier long métrage qui aborde avec une certaine justesse un sujet sensible.



