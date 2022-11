Le nanar de la semaine : The Invitation (Le Bal de l’Enfer)

Get Out rencontre le Dracula de Bram Stoker (mais aussi Fifty Shades of Grey et After…) dans ce nanar vampirique assez définitif qui envoie une jeune Afro-Américaine sans le sou à un somptueux mariage dans un manoir anglais peuplé de Blancs riches et méchants. Le spectateur, lui, semble condamné à l’ennui éternel face à la laideur et au kitsch ridicule d’une mise en scène qui s’emploie consciencieusement à noyer les accents féministes et inclusifs du film dans une grosse mélasse indigente où le sentimentalisme le plus fleur bleue côtoie de vieux lambeaux d’horreur gothique en toc. Tout est désespérément tarte et prévisible dans cette croûte sans âme en forme de resucée-patchwork d’œuvres déjà existantes.



