La Combattante, récit d’une femme qui a dédié sa vie aux autres

Marie-José, 90 ans, croule sous la documentation. Classeurs, livres, carnets, journaux envahissent son petit appartement, jusque dans sa cave. C’est toute une vie de recherche qu’elle garde précieusement à portée de main. Marie-José Tubiana était ethnologue, spécialiste du Tchad et du Soudan, donc du Darfour, ce qui en fait la seule spécialiste en France ou presque capable d’authentifier les récits de réfugiés soudanais dont la demande d’asile a été refusée. La Combattante dresse l’émouvant portrait de cette femme qui dédie jusqu’aux dernières années de sa vie aux autres, celles et ceux que que l’on chasse d’une frontière à l’autre. Sur ses frêles épaules repose et a reposé le sort de centaines de victimes des exactions du régime dictatorial soudanais, victimes ensuite des failles du système du droit d’asile. Si le dispositif documentaire s’avère un peu répétitif, malgré les respirations amenées par les images tournées par l’ethnologue dans les années 60 sous la houlette de Jean Rouch et la lecture de ses journaux d’époque, les témoignages des exilés livrés dans la confiance bouleversent.



