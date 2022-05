Ennio: The Maestro

Disparu il y aura bientôt deux ans, Ennio Morricone a laissé une œuvre considérable, faisant entrer la musique de film dans une nouvelle dimension. Giuseppe Tornatore, dont il fut le collaborateur fidèle à partir de Cinema Paradiso, lui consacre ce documentaire hommage, s’appuyant sur un long entretien pour retracer son parcours, des cours de trompette au Conservatoire à l’Oscar pour The Hateful Eight. Morricone s’y étend sur les différentes facettes de son travail et s’attarde sur ses collaborations emblématiques (Leone, Pontecorvo, Malick…). Le portrait est enrichi d’archives nombreuses et de témoignages divers, Bruce Springsteen ou Paul Simonon s’ajoutant au chœur des cinéastes et auteurs de musiques de films pour saluer le génie du Maestro.



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Voici le contenu inséré d'un réseau de médias sociaux qui souhaite écrire ou lire des cookies. Vous n'avez pas donné la permission pour cela.