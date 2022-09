Critique ciné : Ticket to Paradise, comédie romantique frelatée

Lorsque Lily (Kaitlyn Dever), leur fille fraîchement diplômée et promise à une belle carrière d’avocate, les informe de son prochain mariage avec un cultivateur d’algues balinais rencontré lors d’un séjour idyllique dans l’île, le sang de ses parents, divorcés depuis 20 ans, ne fait qu’un tour. Et David (George Clooney) et Georgia (Julia Roberts) d’embarquer à leur tour pour l’Indonésie, tentant de mettre leurs différends en veilleuse pour empêcher leur enfant de répéter leur erreur en cédant au coup de foudre. La suite est écrite, cela va sans dire, en dépit de débordements d’acrimonie. Mais George Clooney a beau jouer de son charme décontracté et Julia Roberts dégainer ses sourires ravageurs, rien n’y fait: tout est frelaté dans ce film, à l’exception de l’inaltérable beauté de Bali.



