Critique ciné : Le best-seller « Là où chantent les écrevisses » adapté au cinéma

Adapté du best-seller de Delia Owens, Where the Crawdads Sing (en V.O.) retrace le destin de Kya (Daisy Edgar-Jones, Normal People), enfant abandonnée ayant grandi dans la solitude des marais de Caroline du Nord, à l’écart de la petite communauté de Barkley Cove, et qui, parvenue à l’âge adulte, apparaîtra aux yeux de l’opinion comme la suspecte toute désignée du meurtre de Chase Andrews (Harris Dickinson), gloire locale comptant parmi ses prétendants. Olivia Newman imbrique habilement deux lignes temporelles pour brosser le portrait de la jeune femme et inscrire dans une nature envoûtante un film touffu conjuguant récit d’apprentissage et thriller à décoction lente. Non sans préserver à l’ensemble une appréciable ambiguïté, en dépit de rouages parfois un peu gros.



