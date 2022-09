Critique ciné : Canailles, hésitation maladroite entre comédie potache et drame sous tension

Fidèle directeur photo de Guillaume Canet et de Guillaume Nicloux, parmi d’autres, Christophe Offenstein signe cette adaptation décomplexée d’un roman d’Iain Levison où un braqueur anarchiste blessé à la jambe (François Cluzet) s’incruste chez un professeur d’Histoire singulièrement amidonné (José Garcia). Aussi dissemblables (et caricaturaux) que possible, les deux hommes paraissent pourtant se lier peu à peu d’une étonnante complicité… Sous-tendu par des ficelles narratives parfois vraiment très improbables, Canailles hésite assez maladroitement entre comédie potache et drame sous tension. Mais disons que le film se laisse regarder. Et Doria Tillier tire clairement son épingle du jeu en flic cash et désabusée.



