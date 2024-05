Du 14 au 25 mai, la 77e édition du festival de Cannes déroule un programme gargantuesque dominé par quelques propositions de cinéma hyper événementielles. À commencer, bien sûr, par le Megalopolis de Coppola.

Évacuons d’emblée tout chauvinisme bas du front: oui, il n’y a, à proprement parler, à Cannes, cette année, qu’un seul film belge. Intitulé Julie zwijgt (Julie Keeps Quiet), il est signé Leonardo Van Dijl, natif de Courtrai qui a réalisé des clips musicaux pour Oscar and the Wolf, Warhola ou Clouseau, et avait déjà été sélectionné sur la Croisette en 2020 avec son court métrage Stephanie. Situant son action dans le milieu du tennis, ce premier long métrage raconte l’histoire d’une jeune joueuse élite dont la vie gravite autour de ce sport qu’elle adore. Quand son entraîneur fait l’objet d’une enquête puis est rapidement suspendu de ses fonctions, tous les joueurs du club sont encouragés à témoigner, mais Julie décide de se taire… Coproduction entre la Belgique (dont Les Films du Fleuve des frères Dardenne) et la Suède, le film sera présenté dans la petite section parallèle de la Semaine de la Critique et concourt pour la Caméra d’or.

Julie Zwijgt de Leonardo Van Dijl concourt au sein de la Semaine de la Critique.

En Compétition

Du côté de la Compétition (dont le jury sera présidé par Greta Gerwig), et donc des films qui prétendent à la Palme d’or, c’est logiquement la France qui tire son épingle du jeu à Cannes, avec pas moins de six longs métrages sur les vingt-deux en lice réalisés par des cinéastes hexagonaux: Emilia Perez de Jacques Audiard (Palme d’or en 2015 pour Dheepan), Marcello Mio de Christophe Honoré (énorme coup de cœur en 2018 pour Plaire, aimer et courir vite), le grand bain en Compétition de Gilles Lellouche avec L’Amour ouf, le film d’animation autour de la Shoah La Plus Précieuse des Marchandises de Michel Hazanavicius (The Artist), l’intrigant body horror ricain The Substance de Coralie Fargeat avec Demi Moore et Margaret Qualley (on sent bien que Thierry Frémaux tente de refaire le coup de Titane) et le premier long Diamant brut de l’invitée surprise Agathe Riedinger.

À leurs côtés, beaucoup de noms connus et déjà passés, voire repassés, par la Compétition: le Canadien David Cronenberg pour The Shrouds avec Vincent Cassel et Diane Kruger, l’Anglaise Andrea Arnold pour Bird avec Barry Keoghan et Franz Rogowski, le Danois d’origine iranienne Ali Abbasi pour The Apprentice sur les premières années de la carrière de Donald Trump, le Grec Yórgos Lánthimos pour Kinds of Kindness avec Emma Stone, l’Italien Paolo Sorrentino pour Parthenope avec Gary Oldman, le Chinois Jia Zhangke pour Caught by the Tides, le Brésilien Karim Aïnouz pour Motel Destino, le Russe Kirill Serebrennikov pour son adaptation du roman d’Emmanuel Carrère Limonov… Du lourd, donc. Mais très peu de surprises, et encore moins de réelles prises de risque apparentes. Même s’il faut également épingler les présences du Roumain Emanuel Parvu pour Trois kilomètres jusqu’à la fin du monde, de l’Indienne Payal Kapadia pour All We Imagine as Light, du Suédois Magnus von Horn pour The Girl with the Needle ou encore, déjà beaucoup plus renommés ces deux-là, du Portugais Miguel Gomes pour Grand tour et de l’Iranien Mohammad Rasoulof pour The Seed of the Sacred Fig.

Megalopolis de Francis Ford Coppola



À quoi il faut encore ajouter un trio de cinéastes américains qui, sur papier, pourrait bien être le plus excitant du lot. On y retrouve en effet le capable du pire (The Florida Project) comme du meilleur (Red Rocket) Sean Baker avec Anora, le vétéran en éternelle quête de rédemption Paul Schrader avec son adaptation du roman Oh, Canada de Russell Banks et, enfin, last but not least, cette arlésienne mythique, ce véritable léviathan du cinéma contemporain à même de susciter les fantasmes les plus fous: le Megalopolis du doublement palmé d’or Francis Ford Coppola. Avec son casting-monstre, son pitch utopiste, les rumeurs qu’il génère et la farouche réticence des studios américains à l’acheter et le diffuser dans leurs salles, ce projet rêvé par Coppola depuis des décennies est d’ores et déjà la star incontestée de cette 77e édition. Mais le film sera-t-il à la hauteur des attentes? On en frétille d’avance.

The Apprentice d’Ali Abbasi

Mais encore…

Impossibles à détailler ici, les programmes solidement fournis de la section Un Certain Regard, de la Quinzaine des Cinéastes, de la Semaine de la Critique et de l’ACID ont aussi de quoi donner le vertige. Et le reste est à l’avenant. Le Deuxième Acte de Quentin Dupieux en ouverture, Furiosa: A Mad Max Saga de George Miller et Horizon: An American Saga de Kevin Costner présentés Hors Compétition, les nouveaux films de Leos Carax et Alain Guiraudie à Cannes Première, ceux d’Arnaud Desplechin et Yolande Zauberman en Séances Spéciales, des Palmes d’honneur attribuées à George Lucas et au mythique studio d’animation Ghibli, le baptême du feu d’une toute nouvelle Compétition Immersive, la projection du premier épisode de la série italienne L’Art de la joie de Valeria Golino adaptée du grand roman de Goliarda Sapienza… À Cannes, on ne sait déjà plus où donner de la tête.

Enfin, on s’en voudrait de refermer ce survol pré-agapes cannoises sans signaler que le festival a également rendez-vous avec la mort. Et pas n’importe laquelle puisqu’il s’agit de celle du Dieu Godard. La veille, littéralement, de sa mort volontaire par suicide assisté en Suisse, le 13 septembre 2022, Jean-Luc Godard a en effet choisi de poser un ultime geste de cinéma en réalisant un dernier court métrage de 18 minutes intitulé Scénarios. Il sera cette année projeté à Cannes au cours d’une édition sur laquelle planera aussi inévitablement l’ombre de Laurent Cantet, réalisateur palmé d’or en 2008 pour Entre les murs et disparu le 25 avril dernier à l’âge de 63 ans.