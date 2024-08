Au ciné: Channing Tatum en mégalo de la tech et le retour de The Crow parmi les sorties de la semaine

Blink Twice, The Crow, Amerikatsi et Les Fantômes… Beaucoup de revenants en tout genre au ciné ce mercredi.

Blink Twice

Channing Tatum joue les Elon Musk inquiétants dans un thriller réalisé par Zoë Kravitz. Un huis clos sur une île paradisiaque qui cache bien des secrets.

The Crow

Après le malheureux Brandon Lee, c’est au tour de Bill Skarsgård d’endosser l’habit noir du corbeau vengeur. Pas sûr d’ailleurs qu’il aurait dû tenter le coup.

Lire aussi | Porté par Bill Skarsgård et FKA Twigs, le reboot de The Crow tente de faire oublier la controverse

Les Fantômes

Venu du documentaire, Jonathan Millet a trouvé dans les témoignages de réfugiés syriens matière à un thriller d’espionnage sur fond de vengeance et de crimes de guerre.

Lire aussi | Dans Les Fantômes, Jonathan Millet raconte comment le désir de vengeance naît en exil

Amerikatsi

Après la Seconde Guerre mondiale, un Arménien revient dans son pays tombé sous le joug soviétique. Le désenchantement est grand quand une fenêtre sur le monde s’ouvre à lui de manière inattendue.