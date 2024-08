The Crow méritait-il un remake?

Film culte d’Alex Proyas , The Crow revient avec son histoire de vengeance emo-gothique. Avec Bill Skarsgård et FKA Twigs en têtes d’affiche.

Que peut-on vraiment espérer d’une nouvelle version de The Crow, le film culte et maudit marqué par le décès accidentel de Brandon Lee? On ne sait pas très bien pourquoi ils se sont lancés dans ce remake. Et le résultat final ne dissipe nullement les doutes. Peu importe le nombre de litres de peinture, d’encre et de mascara noir utilisés pour obtenir l’esthétique gothique, peu importe le nombre de citations d’Arthur Rimbaud, peu importe les efforts de Bill Skarsgård pour apparaître le plus tourmenté possible dans le rôle de l’infortuné Eric Draven, rien n’y fait. Ce dernier, après sa mort et le meurtre de son âme sœur, est renvoyé dans le royaume des vivants pour se venger. Son super-pouvoir est de ne plus pouvoir mourir.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le réalisateur Rupert Sanders (Ghost in the Shell, avec Scarlett Johansson) ne parvient pas à donner du souffle à cette danse macabre. FKA Twigs, qui joue l’amoureuse de Draven, pour son premier grand rôle au cinéma, ne peut que constater que la plupart de ses clips vidéo sont visuellement plus forts et leur contenu bien plus mature.