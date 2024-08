“Blink Twice” avec Channing Tatum: l’enfer sous les tropiques

Dans Blink Twice, première réalisation de Zoë Kravitz, un magnat de la tech invite tout un petit monde sur son île paradisiaque. Mais les apparences s’estompent peu à peu…

Jeune serveuse dans un bar à cocktails de Los Angeles, Frida préférerait boire des coupes de champagne plutôt qu’en servir toute la journée. Qui n’en rêverait pas après tout? Lors d’un gala pour grosses fortunes, son audace la conduit en un rien de temps, elle et son amie, à bord du jet privé du milliardaire de la tech Slater King. Ce dernier les emmène sur son île privée où l’attend déjà sa petite cour faite de personnages excentriques. Bronzer au bord de la piscine la journée, déguster les meilleurs vins et mets le soir, prendre part à des bacchanales sous influence la nuit, le programme se répète encore et encore. Le tableau semble parfait. Mais que cachent ces serpents rampant dans l’herbe, des ongles inexplicablement sales, des téléphones confisqués, cette perception de plus en plus floue du temps qui passe et cette impression désagréable d’un sourire forcé en tout temps? Ne serait-il pas temps de fuir ce jardin d’Éden? Est-ce d’ailleurs possible? C’est à vous de le découvrir parce que Blink Twice est du genre à ménager ses surprises.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Blink Twice est à Zoë Kravitz ce que Get Out était à Jordan Peele: un premier film facilement pitché, soigneusement réalisé, qui cherche à divertir tout en pointant du doigt un thème sociétal fort. Pour Jordan Peele, c’était le racisme. Zoë Kravitz, elle, s’attaque à la misogynie la plus abjecte, tentant de mettre au jour le jeu de pouvoir complexe par lequel les hommes fortunés pensent pouvoir tout se permettre impunément en montant les femmes les unes contre les autres, les obligeant à garder le sourire et en leur faisant ignorer tout moment d’inconfort ou d’abus. Le tout par quelques échanges de regard comme mises en garde. La réalisatrice et actrice (Big Little Lies et The Batman) a demandé à son fiancé, Channing Tatum, star de Magic Mike, d’interpréter Slater King, golden boy de la Silicon Valley avec ses airs de Jeffrey Epstein. Le rôle principal de Frida a été confié à Naomi Ackie (qui a joué Whitney Houston dans le biopic I Wanna Dance with Somebody). Certes, une blague tombe parfois à l’eau, une réplique semble forcée, et le final manque d’un peu d’ingéniosité. Mais ce premier film tendu tient néanmoins la route.