Amerikatsi: la vie est belle en terre arménienne

Dans Amerikatsi, un homme choisit de retourner après la guerre dans son Arménie batale. Mais le pays a bien changé…

Petit-fils de survivants du génocide arménien, l’acteur, scénariste et réalisateur américain Michael A. Goorjian signe cette étonnante comédie du désespoir dans laquelle il incarne lui-même Charlie, un homme qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, choisit précisément de retourner en Arménie. Ce pays qu’il a fui des décennies plus tôt en raison des persécutions de l’Empire ottoman ploie désormais sous le joug soviétique, et Charlie ne tarde pas à s’y faire injustement emprisonné. Depuis sa cellule, il découvre qu’il peut voir ce qui se passe dans un appartement voisin, cette fenêtre ouverte sur le monde fonctionnant bientôt pour lui à la manière d’un substitut de liberté…



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Impossible de ne pas penser à La vie est belle de Roberto Benigni devant cette tragédie farcesque vantant la force irréductible de l’imaginaire face aux pires dérives autoritaires. Comme chez l’Italien, l’humour et la poésie font souvent mouche, mais l’excès de bons sentiments guette aussi dangereusement.