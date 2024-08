Les Fantômes: chasse aux bourreaux en terre d’exil

Dans son premier film de fiction Les Fantômes, Jonathan Millet raconte la traque clandestine des bourreaux par les exilés syriens.

Hamid chasse les fantômes. Ces fantômes sont tout autant les siens, les identités multiples qu’il sème au fil des exils, que ceux qui le poursuivent ou le devancent. Il traque les criminels de guerre syriens réfugiés en Europe. Comme une toile d’araignée, un réseau mouvant d’enquêteurs se déploie entre Strasbourg, Berlin et la Jordanie. Les Fantômes est un récit de groupe mais aussi le journal de la solitude d’un homme hanté par le passé. Le film lui-même, sans jamais la montrer, est hanté par la guerre.



Quand Hamid retrouve la trace de son propre bourreau, tout se bouscule, dans son cœur, son corps et son esprit. Il faut dire que la traque elle-même est fantôme: faut-il éliminer les criminels, ou se contenter d’espérer qu’ils seront jugés? Quelles conséquences pour le réseau et celles et ceux restés en Syrie? Impeccablement porté par Adam Bessa et Tawfeek Barhom, et nourri par les recherches documentaires du cinéaste, Les Fantômes s’impose comme un implacable et sensoriel thriller d’espionnage.