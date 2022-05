Tintin: une nouvelle version colorisée des « Cigares du pharaon » dans les cartons

Moulinsart SA change de nom et annonce plusieurs gros projets pour les années à venir.

Moulinsart SA a confirmé vendredi au musée Hergé de Louvain-la-Neuve son changement de nom. La société, qui devient Tintinimaginatio SA, a également annoncé plusieurs gros projets dont la sortie d’une nouvelle version colorisée des Cigares du Pharaon, d’un hors-série Plantu-Hergé en septembre prochain, ainsi qu’une collaboration avec la société française Culturespaces. Les responsables souhaitent créer une « expérience immersive » dans les aventures de Tintin qui sera proposée à Paris, Bruxelles et dans d’autres endroits du monde. Un « concert fiction » sera également organisé en collaboration avec France Culture et proposé en mars 2023 à Paris.

La première version des Cigares du pharaon était parue de 1932 à 1934 dans le Petit Vingtième, sous le titre Les aventures de Tintin, reporter en Orient. Faisant suite à la colorisation des premiers titres parus en noir et blanc, une version colorisée des « Cigares du pharaon » sera mise en vente en librairie le 26 octobre 2022. Les coloristes se sont inspirés de l’esprit artistique qui a guidé la colorisation des vieux films, et la couverture reproduit une case extraite de l’édition originale. L’ouvrage comportera 144 pages dont 124 colorisées, quatre pages de garde de l’édition originale des albums en noir et blanc, et une préface de 16 pages signée par Philippe Goddin. Le prix de vente est fixé à 19,95 euros.

Le mook trimestriel Tintin c’est l’aventure continuera en 2022 et le 28 septembre prochain paraitra un hors-série Plantu-Hergé de 96 pages, avec également la participation de Kroll. Tintinimaginatio SA lancera aussi fin décembre, avec Hachette Collection, une maquette à l’échelle 1/8e de la jeep d’Objectif Lune.

Quant à la collaboration avec Culturespaces, elle débouchera sur des soirées Tintin, l’Aventure immersive, qui seront créées à partir du 21 octobre 2022 à l’Atelier des Lumières à Paris. Il s’agira d’une sorte d’exposition immersive visuelle et sonore pour se plonger dans l’œuvre d’Hergé. Cette création sera également proposée sur le site de Tour et Taxis à Bruxelles et dans d’autres endroits un peu partout dans le monde, notamment à Amsterdam, New York ou encore Séoul.

Les responsables ont également annoncé vendredi une collaboration avec France Culture pour réaliser un concert fiction Tintin au Tibet. Il sera présenté en public le 17 mars 2023 au Studio 104 de la Maison de la radio à Paris et sera diffusé sur France Culture ainsi qu’en ligne.