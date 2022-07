L’Agenda de l’été #4: Les Ardentes, La Semo, Gent Jazz…

Durant tout l’été, Focus Vif vous épingle de façon hebdomadaire les meilleurs événements, festivals, expos, rencontres littéraires… Dans l’agenda cette semaine : Les Ardentes, La Semo ou encore le Gent Jazz…

Les Ardentes, du 7 au 10 juillet

Plus que jamais, l’affiche des Ardentes ressemble à un épisode des Avengers. Ou au tableau final de la Champions League, c’est selon. Du moins pour les amateurs de rap. Pour inaugurer son nouveau site, du côté de Rocourt, le festival liégeois aligne en effet un générique assez hallucinant. Aussi bien du côté américain -Tyler, The Creator, Megan Thee Stallion, A$ap Rocky, Anderson. Paak, Roddy Ricch- que français -Ninho, PNL, Orelsan, SCH, Sexion d’assaut, Freeze Corleone-, belge -Stromae, Damso, Hamza-, ou simplement international– le roi nigérian Burna Boy!

À côté de ce parterre VIP, il reste malgré tout de la place pour des embarcations plus modestes, mais pas forcément moins intéressantes. On pense par exemple à la “nouvelle” scène hexagonale incarnée par La Fève ou So La Lune, ou à des outsiders magnifiques, tels Prince Waly, PLK, Niro, Deen Burbigo, Soso Maness, etc. Titillées pour leur taux de testostérone un peu trop élevé, les Ardentes ont même réussi à intégrer à leur programmation un contingent rap féminin, incarné notamment par le phénomène rap ukrainien Alyona Alyona, l’Américaine Dua Saleh, ou encore l’étoile montante Eesah Yasuke.

Où: Liège. Avec: PNL, Damso, Tyler, The Creator, Ninho… Prix: 80 euros par jour, 187 euros le pass 4 jours. Infos: www.lesardentes.be

Ninho © dr

La Semo, du 8 au 10 juillet

Musicalement éclectique, philosophiquement vert, le LaSemo est aussi devenu le festival familial par excellence. L’exercice -réussir à combler aussi bien les kids que leurs parents (et leurs amis)- est loin d’être évident. Le rendez-vous hennuyer a toutefois pris le temps d’affiner sa recette. Cette fois encore, au parc d’Enghien, il devrait tenir toutes ses promesses. Sont ainsi prévus tout au long du week-end aussi bien des arts de la rue que des conférences, des animations et une guinguette, et évidemment des concerts pour petits (Les Déménageurs, Henri Dès, etc.) et grands (Girls In Hawaii, Ben Mazué, etc.).

Où: Parc d’Enghien. Avec: Ben Mazué, Girls In Hawaii, Steffig Raff, Tim Dup… Prix: 48 euros la journée; 98,50 euros le pass week-end. Infos: www.lasemo.be



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Gent Jazz, du 7 au 16 juillet

L’un des atouts principaux du Gent Jazz reste son cadre. Sur le site du Bijloke, un ancien hôpital médiéval reconverti en pôle muséo-culturel, situé à deux pas de l’hypercentre gantois, le festival bénéficie d’un écrin idéal pour sa programmation toujours qualitative. Si l’appellation jazz reste d’actualité (Archie Shepp, Avishai Cohen Trio, Melody Gardot, GoGo Penguin), elle est plus que jamais sujette à extension, notamment pour attirer des pointures comme Sting ou Van Morrison ou creuser des pistes plus alternatives (Kae Tempest) vers le rap (Stikstof) ou la pop (Agnes Obel, Sylvie Kreusch).

Où: Gand. Avec: Van Morrison, Agnes Obel, Kae Tempest, Ibrahim Maalouf, Theon Cross… Prix: de 29 à 46 euros la soirée, 88 euros le pass 3 jours, 117 euros le pass 4 jours. Infos: www.gentjazz.com

Cactus, du 8 au 10 juillet

La formule est connue. Au Cactus festival, on refuse de courir derrière les dernières tendances TikTok sans pour autant tomber dans le festival nostalgie. Surtout, on ne multiplie pas les scènes à tout-va. Ici, tout se déroule encore et toujours à un seul et même endroit. Un unique podium au cœur du Minnewaterpark brugeois, pour une affiche entre valeurs sûres qui ont encore des choses à dire (Franz Ferdinand, Robert Plant & Alison Krauss, Belle and Sebastian) et découvertes (Meskerem Mees, K.ZIA).

Où: Bruges. Avec: Balthazar, Franz Ferdinand, Richard Hawley (photo), Sylvie Kreusch… Prix: 62 euros la journée, 104 euros le pass 2 jours, 135 euros le pass 3 jours. Infos: www.cactusfestival.be



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Les Rencontres de la photographie d’Arles, du 4 juillet au 25 septembre

Rendre visibles les invisibles, se donne pour défi ce rendez-vous incontournable. Une programmation de plusieurs dizaines d’expositions, entre contemporain et patrimoine, avec une attention toute particulière aux femmes photographes et notamment une rétrospective de l’avant-garde viennoise des années 70.