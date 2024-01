À la télé ce lundi soir: Kennedy et moi

Prix Goncourt en 2019 pour Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon, l’écrivain Jean-Paul Dubois possède une écriture taillée pour le cinéma. Dès 1999, Sam Karmann (Émile, le tueur, dans La Cité de la peur) l’avait bien compris, l’acteur-réalisateur français jetant alors son dévolu sur l’excellent Kennedy et moi, roman caustique et désenchanté hanté par la crise de la quarantaine. Emmené par le regretté Jean-Pierre Bacri, évidemment assez parfait en misanthrope bougon, le film se structure autour du personnage de Simon Polaris, père de famille et romancier reconnu qui traverse une période difficile. Isolé dans son bureau, celui-ci passe son temps à attraper des mouches, rend visite à l’amant de sa femme, mord sauvagement son dentiste et convoite, chez son psychanalyste, la montre qu’aurait portée John Fitzgerald Kennedy le jour de son assassinat… Un bonheur de comédie noire, qui rit avec une élégance lucide de la dépression et envoie joyeusement valser les conventions.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.