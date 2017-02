[Critique ciné] Timgad, chronique tendre et drôle

Un jeune archéologue français, Jamel, y arrive en mission. Mais en plus du passé qu'il va pouvoir étudier, un présent précieux va le solliciter sous les traits d'une jolie veuve et d'une jeune équipe de foot locale dont il va se retrouver bombardé entraîneur... Tournée dans le décor superbe du "Pompéi de l'Afrique du Nord", une chronique tendre et drôle, cédant parfois au pittoresque mais attachante dans sa modestie. Bien jouée, aussi, par Mounir Margoum.

De Fabrice Benchaouche. Avec Sid Hamed Agoumi, Mounir Margoum, Myriem Akheddiou. 1 h 41. Sortie: 22/02. ***(*)