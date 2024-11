Sorties ciné: le sequel de Gladiator, plongée dans la mafia corse et Jean-Paul Rouve en navigateur immobile

Au menu des sorties ciné, Gladiator fait son grand retour 24 ans après son premier volet. Julien Colonna livre pour sa part le portrait de la mafia dans sa Corse natale, alors que Pio ­Marmaï et Eye Haïdara proposent plutôt de réinventer le genre de la comédie romantique.

Gladiator 2

Le Gladiator 2 de Ridley Scott nous offre autant de pains et de jeux que l’original, mais avec en plus un Paul Mescal torse nu et des babouins enragés.

Le Royaume

Dans Le Royaume, Lesia, 15 ans, se retrouve confrontée au destin de son père, parrain de la mafia corse.

A toute allure

Dans A toute allure, Marco, steward dans une compagnie aérienne, tombe amoureux de Marianne, officier dans un sous-marin. Une variation enlevée sur la comédie romantique.

En tongs au pied de l’Himalaya

Dans En tongs au pied de l’Himalaya, Audrey Lamy est une mère séparée d’un enfant à qui on a diagnostiqué un trouble du spectre autistique.

La Vallée des fous

Dans La Vallée des fous, Jean-Paul Rouve fait le Vendée Globe au fond de son jardin. Une vraie galère.

L’Art d’être heureux

Dans L’Art d’être heureux, Benoît Poelevoorde est un peintre parti chercher l’inspiration en Normandie. Pire croûte de l’année!